https://static.news.ru/photo/fb0bb248-ab67-11e9-963a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS

Завершающая лента кинофраншизы «Мстители» обойдёт рекорд блокбастера «Аватар» по мировым кассовым сборам.

Для того, чтобы стать самым коммерчески успешным фильмом в истории, ленте не хватает еще $500 тысяч и нет никаких сомнений, что они будут собраны в ближайшее время. Десять лет, вплоть до июля 2019 года, лидером по сборам был фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», принёсший создателям $2,7897 млрд, пишет Variety .

Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал». Своими впечатлениями он поделился на странице в Twitter.