https://static.news.ru/photo/f31638d2-b397-11e9-8ebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Король Лев»/Walt Disney Pictures

Фотореалистичный ремейк мультфильма «Король лев» за 19 дней в мировом прокате заработал $1 млрд.

Вместе с историей про львёнка Симбу этот рубеж перешли ещё три фильма Disney: «Аладдин», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

При этом студия готова представить в конце этого года ещё две крупные и ожидаемые премьеры — «Холодное сердце 2» и «Звёздные войны: Восхождение Скайуокера».

Также к миллиарду подбирается мультфильм «История игрушек 4» студии Pixar, который в настоящее время заработал $919 млн, передаёт CNN .

Ранее News.ru писал, что Симбу из фильма «Король Лев» срисовали со львёнка по кличке Бахати из зоопарка в Далласе. Котёнок заинтересовал компанию Disney, для которой сотрудники учреждения снимали на камеру первые шаги Бахати, а также другие движения — например, то, как она зевает или ест.