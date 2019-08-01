https://static.news.ru/photo/63857354-b46e-11e9-870b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Правительство выделило на съёмки фильма «Нюрнберг» дополнительные 200 млн рублей, так как масштаб проекта сильно изменился, заявили в Министерстве культуры. Это произошло из-за доработки сценария.

К работе над лентой будут привлечены иностранные актёры, а часть съёмок будет проходить за рубежом, передаёт « Интерфакс ».

В ведомстве добавили, что создание картины, посвящённой историческому событию, требует больших финансовых вложений.

Это связано, в том числе, с затратами на архивно-исследовательскую работу, существенными расходами при съёмках в экспедициях, созданием исторических костюмов, масштабных декораций, использованием компьютерной графики и спецэффектов, — отметили там.

В 2016 году продюсерский центр «Синема Продакшн» уже получил от Минкульта 45 млн для съёмок «Нюрнберга».

Ранее News.ru писал, что проект привлечения частных инвесторов для восстановления исторических усадеб разработало Министерство культуры. Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения.