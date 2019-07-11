https://static.news.ru/photo/58f1cb86-a3f7-11e9-85c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Французский кинорежиссёр Люк Бессон объяснил интерес голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».

У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше, — заявил он «РБК Стиль».

По его словам, Иван Грозный, Распутин, Сталин — кладезь ярких образов. Он также намекнул, что есть у него ещё одна интересная идея фильма про Россию, но рассказывать о ней пока не стал.

Как писал News.ru, Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру своего нового фильма «Анна». Причиной отмены поездки стали семейные обстоятельства. Фильм будут представлять российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актёр Александр Петров, сыгравшие в нём главные роли. Фильм «Анна» является ремейком культового фильма «Никита», снятого Бессоном в 1990 году.