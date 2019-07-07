https://static.news.ru/photo/7c0a205e-a0c4-11e9-acc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Один из крупнейших съёмочных павильонов в Европе появился на киностудии «Мосфильм». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На «Мосфильме» появились два новых объекта — «Дом костюма и реквизита» и огромный съёмочный павильон. Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века. Павильон площадью 1647 кв. м — один из крупнейших в Европе, — написал градоначальник на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».

Политик добавил, что в павильоне можно построить любую декорацию и совмещать это со съёмками на натуре.

Есть возможность записать чистый звук прямо на съёмочной площадке, благодаря акустической системе. Одновременно в павильоне могут находиться вместе до тысячи актёров.

Как писал News.ru, ранее Счётная палата (СП) в ходе проверки обнаружила договор аренды, заключённый между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве. В качестве единицы расчёта в документе указана исчезнувшая в 1998 году валюта ЭКЮ.