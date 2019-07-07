Один из крупнейших съёмочных павильонов в Европе появился на киностудии «Мосфильм». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
На «Мосфильме» появились два новых объекта — «Дом костюма и реквизита» и огромный съёмочный павильон. Такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века. Павильон площадью 1647 кв. м — один из крупнейших в Европе, — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Политик добавил, что в павильоне можно построить любую декорацию и совмещать это со съёмками на натуре.
Есть возможность записать чистый звук прямо на съёмочной площадке, благодаря акустической системе. Одновременно в павильоне могут находиться вместе до тысячи актёров.
Как писал News.ru, ранее Счётная палата (СП) в ходе проверки обнаружила договор аренды, заключённый между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве. В качестве единицы расчёта в документе указана исчезнувшая в 1998 году валюта ЭКЮ.