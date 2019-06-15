https://static.news.ru/photo/7cdf11c0-8e94-11e9-962b-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из мультфильма «История игрушек 4» Фото: Pixar Animation Studios

Мультфильм «История игрушек 4» Джоша Кули получил высокую оценку и положительные отзывы критиков.

Так, пользователи популярного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes дали картине студии Pixar 100% положительных оценок. А на российской платформе «Кинопоиск» рейтинг ожиданий составил 89%, что является довольно высоким показателем. В РФ мультфильм выйдет 20 июня.

В новой части популярной франшизы главных персонажей — игрушек Вуди, Базза, Рекса и остальных — ждут приключения в детском саду, куда они отправятся со своей хозяйкой Бонни.

Ранее News.ru писал о том, что четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.