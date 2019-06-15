Мультфильм «История игрушек 4» Джоша Кули получил высокую оценку и положительные отзывы критиков.
Так, пользователи популярного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes дали картине студии Pixar 100% положительных оценок. А на российской платформе «Кинопоиск» рейтинг ожиданий составил 89%, что является довольно высоким показателем. В РФ мультфильм выйдет 20 июня.
В новой части популярной франшизы главных персонажей — игрушек Вуди, Базза, Рекса и остальных — ждут приключения в детском саду, куда они отправятся со своей хозяйкой Бонни.
Ранее News.ru писал о том, что четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.