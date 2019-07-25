Актёр и режиссёр Константин Хабенский получил почётный приз фестиваля актуального российского кино «Горький fest» за вклад в кинематограф.
Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. По её данным, в Театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде проходит церемония закрытия смотра. Сам актёр не ней присутствовал, но прислал видеообращение.
Он заявил, что этот приз, — большая честь для него.
Для меня большое событие показ на закрытии фестиваля нашего фильма "Оперение", для меня большая радость, что президентом фестиваля является мой друг Миша Пореченков, — поделился Хабенский.
По его словам, кино не должно «оставлять зрителей равнодушными», и при этом должно быть не похожим друг на друга.
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