https://static.news.ru/photo/f4726f88-af0b-11e9-80cb-fa163e074e61_1024.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр и режиссёр Константин Хабенский получил почётный приз фестиваля актуального российского кино «Горький fest» за вклад в кинематограф.

Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. По её данным, в Театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде проходит церемония закрытия смотра. Сам актёр не ней присутствовал, но прислал видеообращение.

Он заявил, что этот приз, — большая честь для него.

Для меня большое событие показ на закрытии фестиваля нашего фильма "Оперение", для меня большая радость, что президентом фестиваля является мой друг Миша Пореченков, — поделился Хабенский.

По его словам, кино не должно «оставлять зрителей равнодушными», и при этом должно быть не похожим друг на друга.

Ранее News.ru писал о том, что фильм «Калина красная», снятый Василием Шукшиным, покажут на 76-мВенецианском кинофестивале.