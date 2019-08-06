https://static.news.ru/photo/fef55c50-b833-11e9-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Уволенный композитор мультсериала «Симпсоны» Альф Клаузен подал иск против его создателей за дискриминацию возрастных сотрудников.

Его уволили два года назад, однако в суд он обратился только сейчас. По словам 78-летнего композитора, шоураннеры предложили ему уйти из-за того, что мультику якобы нужна музыка «в другом направлении», передаёт Variety . Но сам Клаузен уверен, что это произошло из-за его преклонного возраста и предполагаемой инвалидности.

Эта причина была предлоговой и ложной, — говорится в иске композитора.

Вместо Клаузена в проект взяли молодого сотрудника. 78-летний композитор работал над сериалом в течение 27 лет. За это время он написал музыку для 560 эпизодов.

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