https://static.news.ru/photo/2a82e9f6-b207-11e9-9013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания The Walt Disney Company установила новый мировой рекорд по кассовым сборам.

За первые шесть месяцев 2019 года студия заработала $7,67 млрд по всему миру, что превышает сборы любой другой кинокомпании за целый год. Корпорация сумела превзойти свой собственный рекорд 2016 года, который составил $7,61 млрд.

Наиболее прибыльными для Disney стали фильмы «Аладдин», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Каждый из них принёс компании свыше $1 млрд. Кроме того, к этой отметке приближаются анимационные ленты «Король лев» и «История игрушек 4», сообщает Quartzy .

Ранее News.ru писал, что фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате $2,189 млрд. При этом двухмиллиардную отметку лента преодолела всего за 11 дней.