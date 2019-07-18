«Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома» стали заключительными фильмами и кульминацией всей «Саги бесконечности». И если вы считаете, что Marvel Studios собирается на этом остановиться, то спешим вас обрадовать (или расстроить) — эру супергероев в кино ждёт следующая глава.

В каком-то смысле создателям кинематографической вселенной придётся начинать всё сначала: искать новое лицо Marvel, новую команду, нового главного злодея не хуже тирана Таноса и, конечно же, стараться избегать самоповторения. У команды есть пару тузов в рукаве благодаря сделке Disney/Fox, но не стоит ждать появления Людей Икс или Фантастической четвёрки в ближайшее время.

Но что же будет делать Marvel Studios? На первых этапах использовать старичков, чтобы плавно ввести в киновселенную новых, малознакомых большей части зрителей супергероев.

Даты выхода фильмов четвёртой фазы:

1 мая 2020 года

6 ноября 2020 года

12 февраля 2021 года

5 мая 2021 года

5 ноября 2021 года

18 февраля 2022 года

6 мая 2022 года

29 июля 2022 года

Материал содержит спойлеры к «Мстители: Финал», поэтому если вы ещё не посмотрели фильм, то советуем воздержаться от прочтения.

Сольный фильм о Чёрной вдове

Производство фильма, посвящённого персонажу Скарлетт Йоханccон, началось до премьеры четвёртой части «Мстителей». И пока пользователи гадали, чему будет посвящена лента (история про Будапешт всплывала чаще всего), «Финал» несколько удивил поклонников — Чёрная вдова официально мертва в киновселенной, а значит, если прислушаться к логике, сольник будет приквелом.

Съёмки ленты уже идут полным ходом, но сложить полную картину пока не удаётся. Журналисты успели заметить на площадке российскую «Ниву», злодея Таскмастера, а также контейнеры для некой «Елены». В комиксах Marvel есть персонаж Елена Белова, и она (какое совпадение) тоже носила титул Чёрной вдовы.

Помимо Йоханссон, в актёрский состав ленты вошли Рэйчел Вайс («Мумия»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Флоренс Пью («Солнцестояние»), которой и прочат стать заменой рыжей шпионки. Премьера фильма о Чёрной вдове, вероятно, состоится 1 мая 2020 года.

«Вечные»

«Вечные» на данный момент остаются самым неоднозначным фильмом четвёртой фазы. С одной стороны, о них практически никто не знает. С другой — у фильма, по пока неподтверждённой информации, звёздный состав в лице Ричарда Мэддена из «Игры престолов», Кумейла Нанджиани из «Кремниевой долины», Милли Бобби Браун, знакомой зрителям по сериалу «Очень странные дела» и оскароносной Анджелины Джоли, которую в последнее время нечасто увидишь на большом экране.

О сюжете «Вечных» практически ничего неизвестно. По информации The Holywood Reporter, фильм может включать в себя любовную линию между Икарисом, «человеком, питаемым космической энергией», и Серси, «наслаждающейся жизнью среди людей». Роль последней и должны исполнить Джоли. Предположительно, Disney может отдать «Вечным» 6 ноября 2020 года, поскольку об этом фильме наравне с приквелом Чёрной вдовы информация всплывает чаще.

«Шан-Чи»

«Шан-Чи» станет следующим культурно значимым фильмом киновселенной после «Чёрной пантеры», ведь его главным героем впервые станет азиат. В комиксах персонажа называют «Мастером кунг-фу», и он считается одним из лучших рукопашных бойцов, не имеющих суперспособностей. Шан-Чи легко может уклоняться от пуль и способен отражать выстрелы с помощью своих наручей. А после того как он подвергся космическому излучению, супергерой научился создавать бесконечное количество копий самого себя.

Режиссёрское кресло фильма занял Дестин Креттон, работавший с Бри «Капитан Марвел» Ларсон над драмами «Короткий срок 12» и «Стеклянный замок». Исполнитель главной роли пока не найден.

Доктор Стрэндж 2

Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча покорил буквально всех, и именно поэтому у Верховного мага Земли высокие шансы стать новым харизматичным бородатым лицом Marvel. Сюжет второй части, судя по сцене после титров из оригинального фильма, будет посвящена противостоянию Стрэнджа и Барона Мордо, пообещавшего покончить со всеми колдунами.

Постановкой сиквела займётся режиссёр первой части Скотт Дерриксон. К своим ролям должны вернуться Бенедикт Камбербэтч, Чиветел Эджиофор, Бенедикт Вонг и Рэйчел Макадамс. Второй сольник о Стрэндже может занять любую из дат в 2021 году.

Чёрная Пантера 2

Если Камбербэтч станет заменой Роберта Дауни мл., то на место ушедшего лидера супергероев, Капитана Америки, претендует король Ваканды, он же Чёрная пантера. Деталей о второй части практически нет, но абсолютно точно стоит ждать возвращения всех основных персонажей.

Также ходят слухи, что в фильме каким-то образом будет задействован главный злодей первой части Эрик «Киллмонгер» Стивенс в исполнении Майкла Б. Джордана. Режиссёром ленты назначен Райан Куглер, работавший над оригиналом.

Officially, Black Panther 2 is coming.. pic.twitter.com/Nl56IK9FRX — Marvel Universe (@77MCU) 18 июля 2019 г.

Стражи Галактики 3

Третья часть Стражей Галактики должна завершить сюжетную арку героев, и потому все поклонники безбашенной команды изгоев вздохнули с облегчением, когда Disney восстановила в должности режиссёра триквела Джеймса Ганна.

В конце «Финала» зрителям показали, как Питер Квилл тщетно пытается найти старую-новую Гамору, что наверняка сделает эту сюжетную линию одной из основных в будущей ленте. К тому же, к Стражам временно присоединился Тор, но его появление остаётся под сомнением (читайте ниже).

Ганн, тем временем, ведёт работу с конкурентом — режиссёру поручили второй фильм об «Отряде самоубийц» от WB. Так как его производство должно начаться в 2019-2020 году, то «Стражи Галактики 3» абсолютно точно выйдут в кинотеатрах не раньше 2021 года.

Тор 4

Неожиданной для юзеров стала недавняя новость о том, что бог грома обзаведётся четвёртым фильмом, постановкой и сценарием которого займётся режиссёр «Тора: Рагнарёк» Тайка Вайтити. Похоже, что руководству понравилось, какую работу над персонажем он проделал и намерены дать ему полный карт-бланш.

Возможно, что для кого-то потенциальный четвёртый «Тор» станет небольшим разочарованием, поскольку поклонники надеялись увидеть его в компании Звёздного лорда, Дракса, Ракеты и остальных членов Стражей Галактики. Концовка «Финала» даёт ясно понять, что некоторое время Тор проведёт в компании своих космических друзей. Но при этом Marvel может легко объединить обе картины как первую и вторую части совместного приключения, или добавить в них общий сюжет.

Ориентировочная дата выхода фильма на широкие экраны — 5 мая 2021 года, поскольку именно на последней месяц весны была запланирована премьера «Акиры» от Warner Bros., работу над которым Вайтити пришлось отложить.