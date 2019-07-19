https://static.news.ru/photo/09129f74-aa13-11e9-9207-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Кошки» Фото: Amblin Entertainment

Премьера фильма, снятого по известному мюзиклу «Кошки», запланирована на 20 декабря.

Режиссёром картины выступил Том Хупер, получивший «Оскар» за фильм «Король говорит!» Главные роли в ленте исполнили Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон.

Киностудия Universal Pictures выпустила на официальном канале в YouTube трейлер фильма.

«Кошки» — мюзикл английского композитора Э. Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Т.С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Премьера состоялась 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра, а 7 октября 1982 года — на Бродвее. Мюзикл был самым продолжительным бродвейским шоу, которое шло с 1997 по 2006 год, пока его не опередил «Призрак оперы». На 2018 год это четвёртое по продолжительности бродвейское шоу.

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