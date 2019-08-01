https://static.news.ru/photo/f8ec5b7e-b487-11e9-8456-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Актёр Киану Ривз исполнит одну из ключевых ролей второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Он будет играть главного антагониста.

Зрители ожидали увидеть артиста в первой части ленты, пишет « Пятый канал ». Однако он так и не появился в картине во время сцены после титров.

По данным журналистов, герой Ривза получит больше экранного времени, чем планировалось изначально.

Ранее News.ru сообщал, что каскадёр Джо Уоттс, выступающий дублёром актёра Вина Дизеля, разбился во время съёмок фильма «Форсаж 9». В настоящее время он находится в больнице в искусственной коме, съёмки временно приостановлены.