Актёр Киану Ривз исполнит одну из ключевых ролей второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Он будет играть главного антагониста.
Зрители ожидали увидеть артиста в первой части ленты, пишет «
По данным журналистов, герой Ривза получит больше экранного времени, чем планировалось изначально.
Ранее News.ru сообщал, что каскадёр Джо Уоттс, выступающий дублёром актёра Вина Дизеля, разбился во время съёмок фильма «Форсаж 9». В настоящее время он находится в больнице в искусственной коме, съёмки временно приостановлены.