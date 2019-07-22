https://static.news.ru/photo/37da7c8e-ac7d-11e9-aef3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Джеймс Кэмерон, знакомый зрителям по «Титанику» и «Терминатору», посвятил пост в Twitter последней частей «Мстителей». Режиссёр поздравил Marvel Studios с получением фильмом статуса «самой кассовой ленты в истории кинематографа».

Oel ngati kameie, я вижу тебя, Marvel. Поздравляю «Мстителей: Финал» со становлением новым королём бокс-офиса.

Последней части фильма «Мстители» потребовалось 13 недель, чтобы собрать в мировом прокате $2,7902 млрд и побить рекорд «Аватара».

В начале мая Кэмерон аналогичным образом поздравил создателей фильма с «затоплением» «Титаника».

Ранее News.ru писал, что Marvel Studios на фестивале гик-культуры Comic-Con в Сан-Диего представила четвёртую фазу кинематографической вселенной. В ближайшие несколько лет зрителей ждёт сольный фильм о Чёрной вдове, «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и перезапуск «Блэйда».