Джеймс Кэмерон, знакомый зрителям по «Титанику» и «Терминатору», посвятил пост в Twitter последней частей «Мстителей». Режиссёр поздравил Marvel Studios с получением фильмом статуса «самой кассовой ленты в истории кинематографа».
Ранее News.ru писал, что Marvel Studios на фестивале гик-культуры Comic-Con в Сан-Диего представила четвёртую фазу кинематографической вселенной. В ближайшие несколько лет зрителей ждёт сольный фильм о Чёрной вдове, «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и перезапуск «Блэйда».