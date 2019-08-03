https://static.news.ru/photo/4b7f9914-b5dc-11e9-93f8-fa163e074e61_660.jpg Кейт Бланшетт Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт ведёт переговоры о том, чтобы вместе с Брэдли Купером сняться в фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».

Начало съёмок запланировано на следующий год. Помимо режиссёрской работы дель Торо займётся написанием сценария совместно с Ким Морган.

Первая версия «Аллеи кошмаров» появилась ещё в 1947 году. Главную роль молодого афериста, который вместе с девушкой-психологом обманывает посетителей ночных клубов, сыграл Тайрон Пауэр.

В основе новой картины по большей части будет лежать одноимённая книга Уильяма Линзи Грэшема, передаёт Variety .

Ранее News.ru писал, что Купер исполнит роль фокусника в следующем фильме Гильермо дель Торо. До этого на данную роль претендовал Леонардо Ди Каприо. Однако договор с ним так и не был подписан.