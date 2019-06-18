Родившиеся в начале 60-х годов кубинские девочки буквально через одну получили имя Анна. Именно так звали главную героиню сериала Сергея Колосова о советских разведчиках «Вызываю огонь на себя», который после премьеры имел оглушительный успех не только в СССР, но и на Острове свободы.

Первый советский сериал о подвиге советских разведчиков на оккупированной в 1942–1943 годах гитлеровцами территории — Брянщине — увидел свет в 1965 году — 4-серийную военную драму о партизанах-подпольщиках показали по телевизору к 20-летию Великой Победы советского народа над фашистами. После этого несколько копий картины оперативно отправили в консульства и посольства СССР в страны соцлагеря в рамках культурно-патриотического сотрудничества.

В этом списке оказалась и Куба. Премьерный просмотр организовали в консульстве СССР в городе Сантьяго-де-Куба. Крутили «Вызываю огонь на себя» на втором этаже особняка, где располагалась советская дипмиссия — сейчас бы это назвали летним кинотеатром, где вместо крыши был лёгкий навес — скорее от жары, чем дождя.

Среди зрителей были сотрудники консульства — на тот момент всего пять человек, — сам консул, его жена, их маленькая дочь с кошкой (маленький нюанс, но очень важный, и он будет ниже), шофёр консула — он же в роли киномеханика, жена шофёра, советские специалисты — нефтяники и горняки, приехавшие на Кубу поднимать промышленность острова и, наконец, кубинцы, которые контактировали с консульством по техническим и бытовым вопросам. Одним из самых внимательных зрителей был садовник Гильерме. Он партизанил вместе Фиделем Кастро. Мужчина справедливо считал себя одним из творцов революции на Кубе, поэтому вылазки киношных партизан он воспринимал как документалистику (фильм-то был чёрно-белым), очень личностно смотрел, как бы примеряя на себя всё происходящее на экране, вспоминая недавние (всего каких-то шесть лет прошло с момента революции на Кубе) засады в горном лагере повстанцев — сторонников Команданте, сокрушался и нервно жевал вечно торчащую в углу рта сигару, когда подпольщики и их отчаянная юная руководительница оказывались на волоске от смерти. Мужчина с перебитой рукой рыдал как ребёнок, узнав, что бесстрашная Анна Морозова всё-таки погибла перед самым концом войны, в 1945 году. Мужчина отказывался в это верить и требовал от консула доказательств.

Кадр из фильма "Вызываем огонь на себя"

Фильм продолжали крутить, но среди присутствующих в зале не было самого преданного зрителя — Гильерме. Он появился у ворот консульства месяца через три. При этом на его лице красовалась улыбка до ушей, а неизменный огрызок сигары, нарушая все законы тяготения, по-прежнему висел на краю губы.

Гильерме поведал трогательную историю о том, что у него через шесть месяцев обязательно родится девочка и он назовет её... Анной. Прошло время. Родился мальчик, потом ещё раз мальчик... Удручённого Гильерме поддержали бывшие друзья-подпольщики. У нескольких бравых мужчин появились на свет девочки по имени... Анна.

Фильм «Вызываем огонь на себя» показывали в советском консульстве несколько «сезонов» при неизменно полных залах. На сеансы приходили всеми семьями — кубинцы тоже брали с собой своих чад. Эти девочки прижимали к груди кукол с азиатской внешностью (игрушки на Кубе были в то время в основном из дружественного режиму Кастро Китая), всех их поголовно звали Аннами.

Минуло года два. Наконец, у Гильерме появилась своя Анна — этим именем он назвал... котёнка кошки по имени Консулада, той самой, что сидела на руках у дочки консула на первом показе легендарного фильма Сергея Колосова.