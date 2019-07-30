https://static.news.ru/photo/10db5d46-b368-11e9-9fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Реселлер musicMagpie провёл опрос в Великобритании на тему спойлеров. Исследователи выяснили, что оптимальное время для начала обсуждения важной сюжетной информации составляет 33 часа для ТВ-шоу и 10 дней для фильма.

Судя по результатам опроса, больше половины респондентов (52%) столкнулись со спойлерами онлайн, 34% — во время беседы с друзьями, родственниками и коллегами, а 8% сами публиковали сюжетные повороты в Сети.

Чтобы избежать обсуждений, 46% избегают соцсетей, 30% не говорят с коллегами и родственниками, 16% отписываются от людей/брендов, 7% берут больничный, а 6% предпочитают работать из дома.

Самым спойлерным сериалом оказалась «Игра престолов» — сюжетные повороты эпизода «Долгая ночь» из финального сезона шоу упоминались в более 2,3 млн твитов. На втором месте расположилась дебютная серия седьмого сезона «Ходячих мертвецов» с 734 тысячами постов. Замыкает тройку лидеров финал «Во все тяжкие» — пользователи спойлерили о нём в 316 тысячах твитов.

В середине мая News.ru рассказал, почему спойлеры убивают эмоции.

