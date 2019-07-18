https://static.news.ru/photo/f73c3c62-a966-11e9-b966-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» станет Кахабер Абашидзе. Он совместит должности руководителя регионов «Россия и СНГ» и «Центральная и Восточная Европа».

Абашидзе сменит на посту Марину Жигалову-Озкан, которая руководила компанией в России и СНГ 13 лет, а со 2 сентября займёт должность старшего вице-президента в Сбербанке, сообщает « Коммерсантъ ».

Новый гендиректор с 1996 года работал в Turner и Fox в России, а в 2008 году перешёл в Disney. В 2014-2019 годах Кахабер Абашидзе являлся руководителем офиса компании в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока.

Ранее News.ru сообщал, что бывший высокопоставленный сотрудник PlayStation Джон Блейк присоединился к Disney. Он вступил в должность вице-президента по развитию бизнеса и лицензированию игр компании.

Disney намерена значительно усилить свою стратегию в области видеоигр. Основой обязанностью Блейка станет «помочь паре замечательных разработчиков и издателей с лучшими в мире проектами».