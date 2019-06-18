https://static.news.ru/photo/1d1d4f1a-918f-11e9-9c3c-fa163e074e61_1024.jpg Герои мультсериала «Простоквашино» («Союзмультфильм») Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Новый эпизод мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появился в Сети. Его сюжет развернулся вокруг необычного предмета, найденного героями возле дома.

По данным пресс-службы «Союзмультфильма», нечто похожее на корень обнаружил Шарик, когда вскапывал огород.

Археологическая ценность в доме простоквашинцев станет новым объектом споров археблогера Шарика и представителя бизнеса Матроскина, — отметили в пресс-службе.

При этом извлечь выгоду из необычной находки попытался каждый из героев. Так, Дядя Фёдор предложил подарить эту вещь девочке Оле, в которую он влюблён, передаёт Life.ru .

Ранее News.ru писал, что студия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с Китаем о продаже первого сезона «Возвращения в Простоквашино». Ожидается, что летом мультик представят на анимационном рынке в Анси.