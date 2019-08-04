https://static.news.ru/photo/88ec299a-b6ed-11e9-9a21-fa163e074e61_660.jpg Галь Гадот Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Израильская актриса и модель Галь Гадот получила в новом сериале канала Showtime роль кинозвезды и изобретательницы Хеди Ламарр. Сценаристом ленты станет одна из авторов «Карточного домика» Сара Трим.

Гадот сможет передать сложный характер Ламарр, полагает глава Showtime Яна Виногрейд, слова которой приводит The Entertainment Weekly .

Сара Трим, кроме написания сценария, будет заниматься продюсированием проекта совместно с Уорреном Литлфилдом.

Название сериала пока не известно.

Хеди Ламарр (1914–2000) — австрийская и американская киноактриса и изобретательница, ставшая популярной в 1930-е годы. В 1942 году она совместно с Джорджем Антейлом запатентовала технологию «прыгающих частот», позволяющую дистанционно управлять торпедами.

Как писал News.ru, вторая часть супергеройского фильма о Чудо-женщине выйдет 5 июня 2020 года, хотя премьеру назначили ещё на октябрь 2019 года. Перенос очень обрадовал исполнительницу главной роли Галь Гадот.