Израильская актриса и модель Галь Гадот получила в новом сериале канала Showtime роль кинозвезды и изобретательницы Хеди Ламарр. Сценаристом ленты станет одна из авторов «Карточного домика» Сара Трим.
Гадот сможет передать сложный характер Ламарр, полагает глава Showtime Яна Виногрейд, слова которой приводит
Сара Трим, кроме написания сценария, будет заниматься продюсированием проекта совместно с Уорреном Литлфилдом.
Название сериала пока не известно.
Хеди Ламарр (1914–2000) — австрийская и американская киноактриса и изобретательница, ставшая популярной в 1930-е годы. В 1942 году она совместно с Джорджем Антейлом запатентовала технологию «прыгающих частот», позволяющую дистанционно управлять торпедами.
Как писал News.ru, вторая часть супергеройского фильма о Чудо-женщине выйдет 5 июня 2020 года, хотя премьеру назначили ещё на октябрь 2019 года. Перенос очень обрадовал исполнительницу главной роли Галь Гадот.