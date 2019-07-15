https://static.news.ru/photo/5dabcaf6-a789-11e9-8d94-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» Фото: New Line Cinema

Французский режиссёр Александр Ажа планирует снять ремейк ленты «Кошмар на улице Вязов».

Известный по фильмам «Рога», «Зеркала» и «У холмов есть глаза» режиссёр заявил, что хотел бы поработать над ремейком фильма об убийце в полосатом свитере. Ажа рассказал, что картина стала для него травматичной в детстве и ему было бы интересно изучить эту историю, пишет Screen Rant .

Как уже писал News.ru, продюсер из США Майк Ричардсон сообщил, что собирается создать ремейк фильма «Маска», причём главную роль сыграет женщина. В оригинальной ленте это сделал актёр Джим Керри (изобразил банковского клерка Стэнли Ипкисса).