Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» Фото: New Line Cinema

Французский режиссёр Александр Ажа планирует снять ремейк ленты «Кошмар на улице Вязов».

Известный по фильмам «Рога», «Зеркала» и «У холмов есть глаза» режиссёр заявил, что хотел бы поработать над ремейком фильма об убийце в полосатом свитере. Ажа рассказал, что картина стала для него травматичной в детстве и ему было бы интересно изучить эту историю, пишет Screen Rant.

Как уже писал News.ru, продюсер из США Майк Ричардсон сообщил, что собирается создать ремейк фильма «Маска», причём главную роль сыграет женщина. В оригинальной ленте это сделал актёр Джим Керри (изобразил банковского клерка Стэнли Ипкисса).

 

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