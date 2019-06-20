https://static.news.ru/photo/6449ab78-9355-11e9-b475-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marvel Studios

Разработчик Шон Леннаертс (Sean Lennaerts) представил пользователям reddit необычный проект MCU Bible Verse. Созданный энтузиастом сайт превращает каждую строку диалога из 22 фильмов кинематографической вселенной Marvel в отрывок из Библии.

скриншот seanlennaerts.github.io/mcuverse

Главы и номера стихов Леннаертс заменил на временные метки и название ленты, где можно найти нужную пользователю цитату. При нажатии на неё сайт отобразит ближайшие к искомой фразе строки в хронологическом порядке.

Ранее News.ru рассказал, что «Мстители: Финал» вернутся в прокат с дополнительными материалами. Пользователи связывают это решение с желанием студии обогнать «Аватар» Джеймса Кэмерона по общим сборам и стать самым кассовым фильмом в истории.