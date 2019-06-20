Разработчик Шон Леннаертс (Sean Lennaerts) представил пользователям reddit необычный проект MCU Bible Verse. Созданный энтузиастом сайт превращает каждую строку диалога из 22 фильмов кинематографической вселенной Marvel в отрывок из Библии.
Главы и номера стихов Леннаертс заменил на временные метки и название ленты, где можно найти нужную пользователю цитату. При нажатии на неё сайт
Ранее News.ru рассказал, что «Мстители: Финал» вернутся в прокат с дополнительными материалами. Пользователи связывают это решение с желанием студии обогнать «Аватар» Джеймса Кэмерона по общим сборам и стать самым кассовым фильмом в истории.