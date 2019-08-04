https://static.news.ru/photo/05fbcc16-b710-11e9-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Боевик Дэвида Литча «Форсаж: Хоббс и Шоу» лидирует в прокате в РФ, собрав 546,5 млн рублей за первые выходные.

На втором месте — лидер прошлой недели «Король лев», на третьем — украинский мультфильм «Руслан и Людмила: перезагрузка», сообщает портал Kinobusiness .

Как писал News.ru ранее, актёр Киану Ривз исполнит одну из ключевых ролей второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Он будет играть главного антагониста. Зрители ожидали увидеть артиста в первой части ленты, однако он так и не появился в картине во время сцены после титров.