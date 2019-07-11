https://static.news.ru/photo/d7bc8f1a-a3e2-11e9-8404-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Armando Gallo/Global Look Press

Режиссёр Дэвид Финчер снимет картину о Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн». Роль драматурга исполнит Гэри Олдман.

Официально лента называется «Манк», что является сокращением от фамилии главного героя. Манкевич прославился свой работой над «Гражданином Кейном», который в 1942 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Также будущий герой Финчера приложил руку к созданию «Волшебника страны Оз», вышедшего в 1939 году.

Байопик станет первой за петь лет художественной картиной Финчера со времён вышедшей в 2014 году «Исчезнувшей». Джек Финчер, отец режиссёра, написал сценарий ещё в 2003 году.

Ранее News.ru писал, что сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует представить новый фильм к 2020 году. Картина расскажет о жизни полководца Чингисхана.