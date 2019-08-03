Премьера байопика режиссёра База Лурмана об Элвисе Пресли должна состояться 1 октября 2021 года. Короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер.
Съёмки начнутся с начала 2020 года в Австралии, пишет
В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.
Помимо Остина Батлера на главную роль претендовали Гарри Стайлс, Энсель Элгорт и Майлз Теллер.
Как писал News.ru, в фильме Лурмана о Пресли может сыграть голливудский актёр Том Хэнкс. Ему предлагается роль менеджера Тома Паркера.