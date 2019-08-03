https://static.news.ru/photo/8343d86a-b5ff-11e9-a663-fa163e074e61_660.jpg Элвис Пресли Фото: imago stock&people/Global Look Press

Премьера байопика режиссёра База Лурмана об Элвисе Пресли должна состояться 1 октября 2021 года. Короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер.

Съёмки начнутся с начала 2020 года в Австралии, пишет Deadline .

В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.

Помимо Остина Батлера на главную роль претендовали Гарри Стайлс, Энсель Элгорт и Майлз Теллер.

Как писал News.ru, в фильме Лурмана о Пресли может сыграть голливудский актёр Том Хэнкс. Ему предлагается роль менеджера Тома Паркера.