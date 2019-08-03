Элвис Пресли Фото: imago stock&people/Global Look Press

Премьера байопика режиссёра База Лурмана об Элвисе Пресли должна состояться 1 октября 2021 года. Короля рок-н-ролла в картине сыграет Остин Батлер.

Съёмки начнутся с начала 2020 года в Австралии, пишет Deadline.

В фильме будет показан путь Элвиса Пресли от бедного начинающего певца до иконы американского рока за два десятилетия.

Помимо Остина Батлера на главную роль претендовали Гарри Стайлс, Энсель Элгорт и Майлз Теллер.

Как писал News.ru, в фильме Лурмана о Пресли может сыграть голливудский актёр Том Хэнкс. Ему предлагается роль менеджера Тома Паркера.

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