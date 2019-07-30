https://static.news.ru/photo/204d7fca-b386-11e9-9654-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Фото: Kremlin Films

Продюсер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Олег Капанец сообщил, что рабочий монтаж картины уже закончен, в настоящее время идёт работа над графикой. По его словам, лента будет закончена в конце августа, а на экраны её планируют выпустить осенью 2019 года.

Капанец рассказал, что бюджет фильма составил 360 млн рублей, из которых 60 млн выделило министерство культуры. Продюсер отметил, что деньги эти по современным меркам небольшие.

Для актёров заказали аутентичную форму середины прошлого века. Все футбольные сцены были сняты вживую, а вот болельщиков разместили в павильонах Мосфильма, где построили трибуны.

Продюсер также рассказал про исполнителя главной роли — актёра Александра Фокина. Для него работа в «Льве Яшине» станет дебютной. Капанец уверен, что артист смог передать как футбольное мастерство великого вратаря, так и его характер вне поля, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что режиссёр и продюсер Алексей Учитель рассказал экспертному совету Минкультуры о планах своей студии «Рок» по съёмкам фильма о русской деревне. Картина будет называться «Земун».