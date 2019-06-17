Американский блокбастер «Люди в чёрном: Интернэшнл» стал лидером российского проката в выходные. За первые дни показа он собрал свыше 322,1 млн рублей.
Вторую строчку занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», кассовые сборы которого в прошедший уик-энд составили 121,5 млн рублей. За три недели сумма проката достигла 1,3 млрд рублей.
На третьем месте оказался фильм «Аладдин», собрав 75,1 млн рублей за выходные и свыше 1,1 млрд рублей за четыре недели проката.
Следом идёт фантастический боевик «Люди Икс: Тёмный Феникс», который собрал 65,2 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров триллер «Ма» с 32,7 млн рублей сборов, передаёт портал
Ранее News.ru писал о том, что четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.