https://static.news.ru/photo/d7d5b5c8-90d5-11e9-8471-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американский блокбастер «Люди в чёрном: Интернэшнл» стал лидером российского проката в выходные. За первые дни показа он собрал свыше 322,1 млн рублей.

Вторую строчку занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», кассовые сборы которого в прошедший уик-энд составили 121,5 млн рублей. За три недели сумма проката достигла 1,3 млрд рублей.

На третьем месте оказался фильм «Аладдин», собрав 75,1 млн рублей за выходные и свыше 1,1 млрд рублей за четыре недели проката.

Следом идёт фантастический боевик «Люди Икс: Тёмный Феникс», который собрал 65,2 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров триллер «Ма» с 32,7 млн рублей сборов, передаёт портал kinobusiness.com .

Ранее News.ru писал о том, что четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.