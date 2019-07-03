https://static.news.ru/photo/c79f192c-9d89-11e9-8616-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».

По словам продюсера Александра Роднянского, фильм будет не только остроумным, но и представит точку зрения на самую актуальную тему — революции в отношениях мужчин и женщин.

Кинокартина расскажет зрителям о ближайшем будущем, в котором неотличимые от людей роботы заняли важное место в повседневной жизни каждого человека. Герой Крида может чувствовать страхи и опасения окружающих и действует не в соответствии с установленной программой. Главную женскую роль в фильме сыграет актриса Юлия Александрова, известная по фильмам «Горько!» и «Самый лучший день».

Как отметил Вайсберг, данный проект стал для него не совсем обычным, так как это не классическая комедия, а «лирическая драма с комедийными и фантастическими элементами».

Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида, — поделился он.

По его словам, главный герой фильма, который «брызжет и фонтанирует энергией», станет мечтой всех женщин, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Крид, выпустил видео на композицию «Грехи». Новую работу певец посвятил своей бабушке, скончавшейся в 2010 году.