https://static.news.ru/photo/7ddb0228-a9fb-11e9-be48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mg2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы».

Об этом создатели картины рассказали на фестивале Comic-Con 2019 в Сан-Диего, сообщает сайт Gizmodo .

Новый фильм франшизы выйдет на экраны 31 октября 2019 года. Он является прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Тогда Фёрлонг сыграл 10-летнего Коннора и был отмечен премией «Сатурн».

После удачного дебюта Фёрлонг сыграл ещё несколько крупных ролей, а затем его карьера пошла под откос. Актёр снимался в основном в независимом кино и перебивался эпизодическими ролями. Кроме того, ему пришлось долгое время бороться с пристрастием к алкоголю и наркотикам.

Ранее News.ru писал, что в «Тёмных судьбах» появится и «оригинальная» Сара Коннор – Линда Хэмилтон. К этой роли она также не возвращалась со времён «Терминатора 2».