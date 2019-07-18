Американский актёр Эдвард Фёрлонг вернётся к роли Джона Коннора в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы».
Об этом создатели картины рассказали на фестивале Comic-Con 2019 в Сан-Диего, сообщает сайт
Новый фильм франшизы выйдет на экраны 31 октября 2019 года. Он является прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Тогда Фёрлонг сыграл 10-летнего Коннора и был отмечен премией «Сатурн».
После удачного дебюта Фёрлонг сыграл ещё несколько крупных ролей, а затем его карьера пошла под откос. Актёр снимался в основном в независимом кино и перебивался эпизодическими ролями. Кроме того, ему пришлось долгое время бороться с пристрастием к алкоголю и наркотикам.
Ранее News.ru писал, что в «Тёмных судьбах» появится и «оригинальная» Сара Коннор – Линда Хэмилтон. К этой роли она также не возвращалась со времён «Терминатора 2».