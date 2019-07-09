https://static.news.ru/photo/120dcd80-a2a5-11e9-be83-fa163e074e61_1024.jpg Писатель Джордж Мартин Фото: Dave Starbuck/imago-imago.de/Global Look Press

Писатель Джордж Мартин раскрыл новые факты о приквеле сериала «Игра престолов».

В интервью Entertainment Weekly писатель рассказал, что действие приквела будет разворачиваться за 5 тыс. лет до событий «Игры престолов». Основу сюжетной линии составит противостояние людей и Белых Ходоков.

По словам Мартина, в приквеле точно будут Старки, «потому что они произошли от Первых людей». Однако не будет драконов и, вероятнее всего, Ланнистеров.

Главные роли в приквеле сыграют Наоми Уотс, Наоми Эки, Дениз Гоф, пишет iz.ru .

Как ранее писал News.ru, съёмки приквела идут в Северной Ирландии, где были сняты многие серии «Игры престолов», включая «Красную свадьбу».