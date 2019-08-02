https://static.news.ru/photo/f64ebc82-b580-11e9-9056-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Шоумен Станислав Барецкий заявил о намерении снять в фильме «Брат-3» звезду Голливуда Дженнифер Энистон. Актрисе предложена одна из главных ролей.

Энистон уже изучила сценарий первых двух частей фильма. Он ей понравился. Актриса заявила о готовности сниматься, но запросила слишком большую сумму гонорара, сообщает « Лента.ру ».

Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму — один миллион долларов за один съёмочный день. Это весь наш бюджет, — заявил Барецкий.

Он пояснил, что рассчитывает снять все эпизоды с участием Энистон за один день. Оплату её участия шоумен обсуждает с инвесторами.

В фильме Энистон предстоит исполнить роль монахини, которая является супругой священника-людоеда.

Ранее News.ru сообщал, что Энистон проигнорировала ухаживания очарованного ею принца Гарри. Об этом рассказывает американский писатель и журналист Йен Гальперин. Публицист заявил, что британский принц много лет, ещё до брака с Меган Маркл, был серьёзно увлечён актрисой и называл её «настоящей принцессой». Герцог Сассекский даже писал Энистон сообщения, слал эмодзи и приглашал на свидания, но она не ответила ему взаимностью из-за разницы в возрасте.