https://static.news.ru/photo/7cf00924-9373-11e9-adf6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marvel Entertainment/YouTube

Режиссёр Джей Джей Абрамс, знакомый зрителям по фильмам «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Стартрек», объединился с Marvel для работы над новым комиксом про Человека-паука.

Помогать автору будет его сын Генри. В анонсирующем ролике творческий дуэт рассказал, что представит нового злодея по имени Cadaverous, а история покажет «Питера Паркера таким, каким его не видели прежде».

Мини-серия будет состоять из пять выпусков, первый из которых выйдет в сентябре 2019 года. Возможно, что больше деталей о сюжете комикса Абрамс и Marvel раскроют на фестивале гик-культуры San Diego Comic-Con 2019. Он пройдёт с 18 по 21 июля.

Ранее News.ru рассказал, что разработчик Шон Леннаертс (Sean Lennaerts) представил пользователям reddit необычный проект MCU Bible Verse. Созданный энтузиастом сайт превращает каждую строку диалога из 22 фильмов кинематографической вселенной Marvel в отрывок из Библии.