https://static.news.ru/photo/b89f9806-b441-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Джефф Дэниелс Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Джефф Дэниелс исполнит главную роль в сериале по роману Филиппа Майера «Американская ржавчина».

Действия картины развернутся в одном из городов так называемого ржавого пояса штата Пенсильвания. Герой Дэниелса — начальник полиции Дел Харррис, который должен решить, на что он готов пойти ради сына возлюбленной, обвинённого в убийстве, передаёт Variety .

В 2017 году роман намеревался экранизировать канал USA Network, но продюсеры не смогли найти актёра на главную роль. По некоторым данным, её предлагали ряду известных актёров. В начале прошлого года телеканал отказался от съёмок.

Ранее News.ru писал, что трейлер пятого сезона британского криминального сериала «Острые козырьки» появился в Сети. Дата выхода на экраны не раскрывается. Ролик выложен на официальном YouTube-канале BBC. Он начинается кадрами, на которых Томми Шелби стоит посреди поля на коленях, а за его спиной висит распятый человек.