https://static.news.ru/photo/3bd1f37e-b512-11e9-bb01-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: Raul Pereira/imago stock&people/Global Look Press

Известный голливудский актёр и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето может сыграть одну из ролей в криминальном триллере Warner Bros. «Мелочи». Начало съёмок запланировано на осень.

Картина режиссёра Джона Ли Хэнкока расскажет историю уставшего от жизни помощника шерифа, который вынужден работать с детективом из Лос-Анджелеса ради поимки местного серийного убийцы.

Именно этого загадочного преступника и может сыграть Лето, если стороны договорятся, пишет Variety со ссылкой на собственные источники. Однако пока что прогнозы делать рано: переговоры находятся на начальной стадии.

У Лето уже большой опыт сотрудничества с этой кинокомпанией. В 2017 году он сыграл в фильме «Бегущий по лезвиям 2049» и исполнил роль в «Отряде самоубийц».

Недавно Лето завершил работу над фильмом Sony «Морбиус» (Morbius) по мотивам одноимённого персонажа комикса Marvel, а также появился в картине Netflix «Аутсайдер» (The Outsider).

Ранее, как писал News.ru, актёр обнародовал видео со съёмок нового фильма Sony про вампира Морбиуса. Лента снята по мотивам комикса Marvel, и Лето исполняет в ней главную роль.