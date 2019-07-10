https://static.news.ru/photo/de2e1ae4-a2e3-11e9-814a-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Друзья» Фото: Warner Bros. Television

Сериал «Друзья» обзаведётся новым домом — культовый ситком покинет платформу Netflix и будет доступен подписчикам нового онлайн-кинотеатра WarnerMedia, получившего название HBO Max.

По информации The Hollywood Reporter, эксклюзивность шоу обошлась компании в $425 млн за пять лет (по $85 млн в год). Стриминговый сервис будет запущен весной 2020 года и будет включать в себя 10 тысяч часов премиум-контента. Помимо «Друзей», эксклюзивами HBO Max также станут сериалы «Принц из Беверли-Хиллз», «Милые обманщицы», «Игра престолов» и готовящиеся к выходу «Бэтвумен» и «Кэти Кин», спин-офф «Ривердейла».

HBO Max будет показывать контент HBO, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim и многих других.

Бета-версия онлайн-кинотеатра должна стать доступна в IV квартале 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что по мотивам run and gun-платформера Cuphead на Netflix выйдет мультипликационное шоу. Кроме того, третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд по числу зрителей.