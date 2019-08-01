Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт могут претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в проекте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Но мнения по этому поводу разделились. Журнал
В самом издании считают, что персонажи именитых актёров равны по значимости и Ди Каприо может «побороться» с Питтом за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
Ранее News.ru сообщал, что новая лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» установила кассовый рекорд по сборам за первый уик-энд. Картина обогатила прокатчиков на $40 млн. Успех фильма во многом объясняется звёздным набором актёров — в проекте приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Российская премьера «Однажды в Голливуде» запланирована на 8 августа 2019 года.