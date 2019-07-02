Цикл мультфильмов о происхождении русских слов появится в эфире Первого канала. Небольшие истории будут появляться в утреннем эфире в рамках детской передачи.
Проект создадут киностудия «Союзмультфильм» и художник Михаил Шемякин. Анимационные истории разрабатывали специально для телевидения при поддержке министра культуры Владимира Мединского.
По словам Шемякина, историю русских слов выбрали потому, что в современных реалиях язык «исчезает не по дням, а по часам».
Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов, — это те слова, которые, как он считал, можно снова воскресить, — цитирует Шемякина
ТАСС.
Он уточнил, что каждый короткометражный мультфильм будет посвящён одному или нескольким устаревшим словам, которые будут проникать в сознание ребёнка-зрителя.
Ранее, как писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала защитить русский язык и культуру. По её словам, любые попытки уничтожить их будут встречать решительный отпор