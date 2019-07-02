https://static.news.ru/photo/7daaf8ea-9ce9-11e9-8f37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот заставки телепередачи «АБВГДЕйка»/Гостелерадио СССР

Цикл мультфильмов о происхождении русских слов появится в эфире Первого канала. Небольшие истории будут появляться в утреннем эфире в рамках детской передачи.

Проект создадут киностудия «Союзмультфильм» и художник Михаил Шемякин. Анимационные истории разрабатывали специально для телевидения при поддержке министра культуры Владимира Мединского.

По словам Шемякина, историю русских слов выбрали потому, что в современных реалиях язык «исчезает не по дням, а по часам».

Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов, — это те слова, которые, как он считал, можно снова воскресить, — цитирует Шемякина ТАСС .

Он уточнил, что каждый короткометражный мультфильм будет посвящён одному или нескольким устаревшим словам, которые будут проникать в сознание ребёнка-зрителя.

Ранее, как писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала защитить русский язык и культуру. По её словам, любые попытки уничтожить их будут встречать решительный отпор