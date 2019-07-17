https://static.news.ru/photo/95adccc2-a871-11e9-9030-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Детектив Пикачу» Фото: Warner Brothers

«Детектив Пикачу» преодолел отметку в $436 млн по всему миру. Таким образом, лента обогнала по сборам «Варкрафт» и стала самым кассовым фильмом по видеоигре.

Картина также получила и более высокие оценки по сравнению с предшественниками. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «Детектива Пикачу» составляет 67%, за ним следуют «Рэмпейдж» и «Tomb Raider: Лара Крофт» с 52%.

У предыдущих лидеров списка самых кассовых фильмов по видеоигре, «Варкрафта» и «Принца Персии: Пески времени», оценки заметно ниже — 26% и 37% соответственно.

Ранее cценарист новой экранизации Mortal Kombat («Смертельная битва») Грег Руссо рассказал, что фильм получит возрастной рейтинг R и будет включать в себя сцены с фаталити.