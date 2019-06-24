https://static.news.ru/photo/16817814-967d-11e9-b032-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «28 дней спустя» Фото: British Film Council

Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя». В разработке проекта также участвует сценарист оригинального фильма Алекс Гарленд («Из машины»).

У творческого дуэта уже есть «прекрасная идея» для триквела. По словам Бойла, первая часть стала некотором возрождением зомби-драмы и даже сегодня она не теряет своей актуальности. При этом новая лента не будет заимствовать ничего из предыдущих фильмов.

В данный момент Гарленд занят собственным проектом, и триквел находится в стадии неопределённости.

Премьера хоррора «28 дней спустя» состоялась в 2002 году. Фильм получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а в 2008 году журнал Empire включил ленту в список 500 лучших фильмов всех времён. Сиквел «28 недель спустя» от режиссёра Хуана Карлоса Фреснадильо вышел в 2007 году.

Дэнни Бойл должен был стать режиссёром двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде, но позже он покинул проект из-за «творческих разногласий».