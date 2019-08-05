Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили, чтобы сделать подарочные таблички для актёров фильма.
Дерево было срублено ещё в 2016 году из-за сильного повреждения ураганом. Сейчас же, в честь 25-летия знаменитого фильма, из этого дерева планируют сделать сувениры для актёров. Их вручат Тиму Роббинсу (Энди) и Моргану Фримену (Рэд), сыгравшим главные роли в картине. Также сувенирные таблички отправят режиссеру фильма Френку Дарабонту и другим.
На каждой подарочной табличке выгравировали знаменитую цитату персонажа и его портрет.