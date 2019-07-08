https://static.news.ru/photo/130859d8-a10d-11e9-a74e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com

Очередная часть киноэпопеи, повествующей о приключениях Питера Паркера, собрала 616,6 миллионов рублей за первые дни показа в России.

Вторую строчку занимает очередная часть хоррора «Проклятие Аннабель», а замыкает тройку лидеров анимационный фильм «История игрушек — 4», сообщает Kinobusiness .

Как писал ранее News.ru, звезда новых фильмов о Человеке-пауке Том Холланд заявил, что вселенной Marvel нужно больше разнообразия в плане представленных в картинах секс-меньшинств, гендеров и рас. Актёр отметил, что будет готов работать над образом «дружелюбного соседа» в том случае, если его сделают геем.