Очередная часть киноэпопеи, повествующей о приключениях Питера Паркера, собрала 616,6 миллионов рублей за первые дни показа в России.
Вторую строчку занимает очередная часть хоррора «Проклятие Аннабель», а замыкает тройку лидеров анимационный фильм «История игрушек — 4», сообщает
Как писал ранее News.ru, звезда новых фильмов о Человеке-пауке Том Холланд заявил, что вселенной Marvel нужно больше разнообразия в плане представленных в картинах секс-меньшинств, гендеров и рас. Актёр отметил, что будет готов работать над образом «дружелюбного соседа» в том случае, если его сделают геем.