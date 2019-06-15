https://static.news.ru/photo/524ca2ec-9033-11e9-a3a3-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Быков Фото: instagram.com/yury_bykov

Режиссёр Юрий Быков заявил, что снятые им фильмы сильно его измотали, и он хочет взять паузу в их создании.

Новый фильм Быкова «Сторож» рассказывает об отшельнике, который помогает попавшей в беду семейной паре. Режиссёр сам снялся в нём, передаёт ТАСС.

Я не могу сказать, что аполитичен. Но то количество эмоций и сил, которые я потратил на предыдущие фильмы, меня выпотрошило, — сказал он.

Он уточнил, что надеется на новые высказывания в своей карьере, но несколько позже.

Ранее News.ru писал о том, что в Зимнем театре в Сочи в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялся спецпоказ фильма Кантемира Балагова «Дылда». Юрий Быков назвал картину образцом для себя.