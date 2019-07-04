https://static.news.ru/photo/54f9fd72-9e4e-11e9-94ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Netflix

Известный блогер Рустем Адагамов раскритиковал новый сериал «Последние цари» от Netflix, первая серия которого вышла 3 июля. Он негативно отозвался об откровенных сценах из фильма об императорской семье Романовых.

Порнография, дурно наклеенные бороды, полное пренебрежение историческими деталями, — цитирует Адагамова URA.RU .

Его возмутили несколько сцен, где «генерал при всех обращается к царю, называя его „Ники“», а «Распутин с лицом лондонского клерка и наклеенной бородой лапает в церкви прихожанку».

Кроме этого, Адагамов обратил внимание на то, как «армянский Хор-Вирап на фоне Арарата изображает Верхотурский монастырь в Уральских горах».

В сериале «Последние цари» имеется несколько фактических ошибок. Так, в первой серии, действие которой разворачивается в 1894 году, появляется петербургская соборная мечеть, построенная в 1920 году. А во второй действие переносится в Москву 1905 года. Там на кадры попал Мавзолей Ленина, пишет TJ .

В целом, как отмечается в публикации, экранизация, повествующая об эпохе рубежа XIX–XX веков, выглядит так, будто действие происходит в нынешней России.

Как писал News.ru, ранее на YouTube появился трейлер сериала Netflix о японском режиссёре порнофильмов Тоору Мураниси.