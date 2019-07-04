Известный блогер Рустем Адагамов раскритиковал новый сериал «Последние цари» от Netflix, первая серия которого вышла 3 июля. Он негативно отозвался об откровенных сценах из фильма об императорской семье Романовых.
Его возмутили несколько сцен, где «генерал при всех обращается к царю, называя его „Ники“», а «Распутин с лицом лондонского клерка и наклеенной бородой лапает в церкви прихожанку».
Кроме этого, Адагамов обратил внимание на то, как «армянский Хор-Вирап на фоне Арарата изображает Верхотурский монастырь в Уральских горах».
В сериале «Последние цари» имеется несколько фактических ошибок. Так, в первой серии, действие которой разворачивается в 1894 году, появляется петербургская соборная мечеть, построенная в 1920 году. А во второй действие переносится в Москву 1905 года. Там на кадры попал Мавзолей Ленина, пишет TJ.
В целом, как отмечается в публикации, экранизация, повествующая об эпохе рубежа XIX–XX веков, выглядит так, будто действие происходит в нынешней России.