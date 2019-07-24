https://static.news.ru/photo/244c4472-ae44-11e9-a608-fa163e074e61_1024.jpg Бенедикт Камбербэтч Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна в фильме Уилла Шарпа.

По данным Deadline , съёмки начнутся уже 10 августа. Как заявил сам актёр, он восхищается работами художника и считает, что Уилл Шарп «сможет идеально рассказать в кино историю о стойкости, творчестве и силе любви Луиса Уэйна».

Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм, — сказал Камбербэтч.

Художник Викторианской эпохи Луис Уэйн прославился во многом благодаря своим рисункам кошек и котят, похожих на людей. Кроме Камбербэтча, роли в картине исполнят Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс.

Ранее News.ru писал о том, что фильм братьев Руссо «Мстители. Финал», в котором также сыграл Бенедикт Камбербэтч, собрал $2,7902 млрд в прокате по всему миру, таким образом став самым кассовым в истории кино.