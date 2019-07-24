Британский актёр Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна в фильме Уилла Шарпа.
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Я взволнован тем, что сыграю Луиса Уэйна и буду продюсировать такой особенный фильм, — сказал Камбербэтч.
Художник Викторианской эпохи Луис Уэйн прославился во многом благодаря своим рисункам кошек и котят, похожих на людей. Кроме Камбербэтча, роли в картине исполнят Клэр Фой, Андреа Райсборо и Тоби Джонс.
Ранее News.ru писал о том, что фильм братьев Руссо «Мстители. Финал», в котором также сыграл Бенедикт Камбербэтч, собрал $2,7902 млрд в прокате по всему миру, таким образом став самым кассовым в истории кино.