https://static.news.ru/photo/10f808b2-9066-11e9-930f-fa163e074e61_1024.jpg Виктория Толстоганова Фото: instagram.com/vtolstoganova

Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актёрами кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи.

Первый исполнил одну из главных ролей в фильме «Большая поэзия» Александра Лунгина. Толстоганова — в картине «Выше неба» Оксаны Карас. Кузнецов не смог присутствовать на церемонии вручения в Зимнем театре, так как улетел в Марокко, передаёт РИА Новости . Вместо него на сцену поднялся сам Лунгин.

Толстоганова, получив награду, заявила, что волнуется, и принесла слова благодарности Карас.

Ранее News.ru писал о том, что картина Бориса Акопова «Бык» стала лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр».