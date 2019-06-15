Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актёрами кинофестиваля «Кинотавр», проходящего в Сочи.
Первый исполнил одну из главных ролей в фильме «Большая поэзия» Александра Лунгина. Толстоганова — в картине «Выше неба» Оксаны Карас. Кузнецов не смог присутствовать на церемонии вручения в Зимнем театре, так как улетел в Марокко, передаёт
Толстоганова, получив награду, заявила, что волнуется, и принесла слова благодарности Карас.
Ранее News.ru писал о том, что картина Бориса Акопова «Бык» стала лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр».