https://static.news.ru/photo/cbe262d8-b859-11e9-a186-fa163e074e61_660.jpg Джан Бадмаев Фото: Джан Бадмаев/facebook.com

Драку на станции метро «Театральная» в Москве устроил актёр сериалов «Интерны» и «Кухня» Джан Бадмаев.

Вечером 5 августа, в свой день рождения, актёр ехал на метро. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он вступил в конфликт с пассажиром метро в переходе у вестибюля станции «Театральная». Он порвал оппоненту кожаную куртку, после чего его задержали сотрудники безопасности столичного метро и передали полицейским. При задержании у Бадмаева были признаки алкогольного опьянения, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене информацию об инциденте подтвердили, сообщив, что в ночь на 6 августа в переходе между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная» произошёл конфликт между двумя мужчинами. Одного из них задержали и составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее актёр Александр Паль, задержанный на несогласованном митинге за честные выборы в Москве, рассказал о своём освобождении из ОВД, писал News.ru.