https://static.news.ru/photo/6645456a-903d-11e9-8870-fa163e074e61_1024.jpg Дэниел Крейг Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Актёр Дэниел Крэйг, получивший травму на съёмочной площадке 25-го фильма о Джеймсе Бонде, приступил к тренировкам в гипсе, чтобы не терять форму.

Он готов вернуться к работе над бондианой через неделю, сообщил английский фотограф Грег Уильямс в Instagram.

Съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде откладываются не в первый раз. Сначала Крэйг отказывался играть агента МИ-6, затем режиссёры покидали проект, а сценарий переписывался и дополнялся несколько раз.

Как ранее писал News.ru, французская актриса Ева Грин, сыгравшая одну из главных ролей в фильме про Джеймса Бонда «Казино „Рояль“», прокомментировала идею превратить персонажа романов Яна Флеминга в женщину. По её словам, у суперагента есть своя история и он всегда должен оставаться мужчиной.