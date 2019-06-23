https://static.news.ru/photo/820d0f26-9583-11e9-a37c-fa163e074e61_1024.jpg Актер Алексей Агранович на торжественной церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска» Фото: АГН «Москва»

Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.

Россиянин получил награду, которая носит название «Синий ангел», за съёмки в фильме режиссёра Михаила Идова «Юморист». В нём он сыграл главную роль популярного советского эстрадного юмориста, который, несмотря на любовь зрителей, был несчастлив из-за отсутствия творческой свободы.

Получая награду, Агранович выразил благодарность съёмочной команде, в том числе режиссёру, авторам сценария и оператору-постановщику.

Есть много людей, без которых я никогда бы не стоял на этой сцене с наградой в руке. Вы не видите их в фильме, но вы чувствуете их присутствие. Я бы хотел сказать спасибо этим людям, — приводит слова актёра словацкое издание SME .

Ранее News.ru писал, что награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в США. Церемония прошла в Санта-Монике. Лидером среди фильмов стал «Мстители: Финал», а среди сериалов — «Игра престолов».