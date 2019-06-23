Российскому актёру Алексею Аграновичу вручили премию словацкого кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Россиянин получил награду, которая носит название «Синий ангел», за съёмки в фильме режиссёра Михаила Идова «Юморист». В нём он сыграл главную роль популярного советского эстрадного юмориста, который, несмотря на любовь зрителей, был несчастлив из-за отсутствия творческой свободы.
Получая награду, Агранович выразил благодарность съёмочной команде, в том числе режиссёру, авторам сценария и оператору-постановщику.
Есть много людей, без которых я никогда бы не стоял на этой сцене с наградой в руке. Вы не видите их в фильме, но вы чувствуете их присутствие. Я бы хотел сказать спасибо этим людям, — приводит слова актёра словацкое издание
Ранее News.ru писал, что награды ежегодной премии MTV Movie & TV Awards за достижения в области кино и телевидения вручили в США. Церемония прошла в Санта-Монике. Лидером среди фильмов стал «Мстители: Финал», а среди сериалов — «Игра престолов».