https://static.news.ru/photo/91ddce66-9805-11e9-bcd3-fa163e074e61_1024.jpg Геофизические ракеты Р-2А и Р-5А на испытаниях на полигоне Капустин Яр Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Участник поисков группы Дятлова Владислав Карелин считает, что причиной гибели туристов мог стать пуск ракеты. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Екатеринбурге, на котором обсуждалась прокурорская проверка по факту гибели туристов. При этом он сослался на новые опубликованные данные о запусках ракет в 50-е годы.

2 февраля с Капустина Яра был аварийный запуск ракеты Р-5М. Оппоненты говорят, что дальность ее была маленькая и она не могла долететь. Но, возможно, существуют закрытые списки о запусках ракет, — цитирует Карелина URA.RU .

Он также отметил, что во время похода по Северному Уралу двумя неделями позже группы Дятлова видел странное явление. Ночью группа, разбуженная дежурным, наблюдала в небе движущееся пятно, переливающееся светом. Подобное явление видели участники поисков туристов Дятлова 31 марта 1959 года. Даты явлений совпадают с опубликованными датами запуска ракет, из чего Карелин сделал вывод о техногенных причинах гибели группы. Он добавил, что версия теплового воздействия подтверждается заледенением следов туристов Дятлова и наличием в 1959 году недалеко от маршрута ледового поля, которое позже исчезло.

Ранее News.ru писал, что Общественный фонд памяти группы Дятлова передал в прокуратуру фотографии и дневники погибших в 1959 году лыжников. Останки туристов предлагают эксгумировать для выяснения причин трагедии.