https://static.news.ru/photo/e6076fa2-b2df-11e9-9971-fa163e074e61_660.jpg Фото: scienceinpoland.pap.pl

Словацко-польская археологическая экспедиция изучила пещеры Гучава в Бельянских Татрах и обнаружила следы присутствия доисторических людей. Примерный возраст находок 14-15 тысяч лет (конец Ледникового периода).

Артефакты стали по-настоящему знаковыми. До этого исследователи не натыкались на столь древние предметы, пишет Science in Poland .

Мы обнаружили десятки каменных орудий, которые сохранились полностью или в виде фрагментов <...>Некоторые из них изначально были вбиты в столбы, которые не сохранились до нашего времени. Несколько каменных лезвий мы извлекли из остатков древнего очага, — объяснил профессор Института археологии Ягеллонского университета в Кракове Павел Валде-Новак.

Он добавил, что предметы доисторического быта говорят о том, что люди жили в пещерах довольно длительное время. Следы присутствия человека искали в Татрах с XIX века. Ещё до Второй мировой войны учёные работали в пещере Магура, но раскопки не принесли весомых результатов.

Ранее News.ru сообщал, что самые древние остатки млекопитающего найдены в местности Ухуа уезда Нинчэн, расположенного на территории автономного района Внутренняя Монголия в Китае. По словам археологов, их находка — окаменелые останки микродокодона (Microdocodon) — примитивного млекопитающего, жившего на планете около 164 млн лет назад.