https://static.news.ru/photo/96d85320-b15d-11e9-af4b-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Францев Фото: ru.wikipedia.org

Норвегия обязана оказать содействие России в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева. С просьбой глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился к норвежскому послу Руне Ресанада.

Федотов попросил посла Норвегии оказать содействие, — говорится в сообщении на сайте организации.

Судьба Францева и место его гибели долгое время были неизвестны. Однако известно, что лётчик и его экипаж были сбиты на территории Норвегии.

Как ранее писал News.ru, рабочую встречу провёл глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов с послом Польши в России Влодзимежем Марчиняком. Её участники обсудили судьбу захоронений польских офицеров в Тверской и Смоленской областях.