Норвегия обязана оказать содействие России в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева. С просьбой глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился к норвежскому послу Руне Ресанада.
Федотов попросил посла Норвегии оказать содействие,— говорится в сообщении на сайте организации.
Судьба Францева и место его гибели долгое время были неизвестны. Однако известно, что лётчик и его экипаж были сбиты на территории Норвегии.
Как ранее писал News.ru, рабочую встречу провёл глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов с послом Польши в России Влодзимежем Марчиняком. Её участники обсудили судьбу захоронений польских офицеров в Тверской и Смоленской областях.